AFFRONTEMENT: Les étudiants de l’APR se donnent en spectacle devant le palais présidentiel

Le président de l’Alliance pour la République (APR) qui veut redynamiser cette structure des jeunes de son parti en léthargie depuis belle lurette, a fait des frustrés. En effet, il était retenu deux délégués du MEER dans chaque université et que chacun des six candidats soit accompagné par quatre personnes au cours de cette audience pilotée par les anciens du mouvement. Au total, le président Macky Sall devait recevoir 52 jeunes apéristes. Seulement, dès que certains ont eu écho de l’audience, ils se sont rendus précipitamment au Palais pour prendre part à la rencontre. Mais la liste des invités du président Sall était déjà close et remise à la sécurité. Lorsque certains se sont vus interdire l’accès au Palais, parce que ne figurant pas sur la liste, ils ont tout simplement exprimé leur colère devant les grilles. Il s’en est suivi d’une bagarre devant le Palais. Les gendarmes ont interpellé deux jeunes aperistes avant de les libérer plus tard. Une militante s’est évanouie pendant les échauffourées. Contrairement à l’ambiance électrique devant les grilles du Palais, l’audience s’est déroulée dans une ambiance conviviale. Mais le président Macky Sall qui a eu écho de la bagarre dehors, n’a pas manqué de s’y prononcer. Macky Sall a dit devant la délégation des élèves et étudiants de son parti, que force reste à loi. A l’en croire, ces jeunes qui ne figurent pas sur la liste ne peuvent pas forcer l’entrée. Ce chapitre clos, le président de l’Apr a invité ses hôtes à redynamiser et massifier le parti dans les campus et lycées. Ainsi, pour une bonne coordination des activités du mouvement, le président Sall a mis en place un comité de 25 personnes. Mais, pour éviter des problèmes de leadership, il a instauré une coordination tournante. Chacun des candidats déclarés va diriger le mouvement pendant un mois. Trois anciens ont également été désignés par le chef de l’Etat pour les accompagner. Avant de lever la séance, le président Sall a invité ses hôtes à travailler pour aller vers le renouvèlement du mouvement après la présidentielle de 2019. I a promis de débloquer la subvention