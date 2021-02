AFFAIRE SONKO : LE MAGASIN AUCHAN DE SACRÉ CŒUR SUBIT LA FURIE DES MANIFESTANTS

La manifestation de militants et sympathisants devant la demeure de l’opposant Ousmane Sonko a dégénéré. Dans le quartier Cité Keur Gorgui, où réside le leader de Pastef, des affrontements ont eu lieu entre la police et les sympathisants de l’homme politique accusé de viol dans un salon de massage. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et essuyé des jets de pierres. Plus loin, sur les deux voies de Sacré Cœur, le grand magasin Auchan situé près de la Boulangerie Jaune, a fait les frais de la furie des manifestants. Ce bâtiment, qui est l’un des deux plus grands magasins de l’enseigne française à Dakar a été brûlé. L’étendue des dégâts n’est pas encore estimée par les responsables d’Auchan.