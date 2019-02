AFFAIRE DES 94 MILLIARDS : « SONKO RÉPONDRA À LA COMMISSION D’ENQUÊTE »

Atépa, invité du Jury du dimanche sur iRadio. Le député et ancien inspecteur des impôts avait d’ores et déjà déclaré qu’il ne se présenterait pas devant cette commission. « On est dans une République et quand on vous convoque, vous y allez », fait savoir l’architecte. Qui explique la volonté de Sono de ne pas y répondre par « une réaction primaire enclenchée par le feu de l’émotion. Il faut que cette affaire soit élucidée. J’en ai discuté avec Sonko et il n’a rien à se reprocher. Il a même été le premier à ouvrir la brèche sur cette affaire. »

L’auteur de « Sénégal rekk » avance que les explications fournies par le leader du Pastef sur cette affaire l’ont convaincues. « Puisque l’Assemblée s’est saisie de cette affaire et qu’il y a des juridictions en place, il faut que la justice suive son cours », indique-t-il.