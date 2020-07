ABDOU KARIM FOFANA : "JE NE VOUS AI JAMAIS DIT DE LAISSER VOS TERRES..."

Selon le ministre, Il s’agissait simplement de rapporter à chaque partie les propositions de l’autre, dans le cadre de la médiation. Ainsi a-t-il rapporté la proposition de la Sédima relative à l’aménagement d’autres terres pour les paysans de Ndengler et celle des populations demandant à continuer d’occuper les terres objet du litige même s’ils n’excluent pas des perspectives de collaboration avec l’entreprise. A ce stade, les négociations se poursuivent et une solution pourrait être trouvée grâce notamment à la complémentarité entre le ministre de l’Urbanisme et son homologue de l’Intérieur.