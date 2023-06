“À tout moment Ousmane SONKO peut être arrêté ” Me Bamba CISSE

Le Commandant Pierre Malou était un homme dévoué et engagé, ayant consacré sa vie à servir et à protéger notre société. Son parcours professionnel exemplaire, en tant que Commandant de corps à la police de Saly, ainsi que son service au sein de la mission Minusma, témoignent de sa volonté de défendre les valeurs de justice et de sécurité.



À son retour de mission, le Commandant Pierre Malou a été nommé adjoint au chef de détachement du Gmi aux Parcelles Assainies. Il a assumé ses responsabilités avec courage, professionnalisme et intégrité, cherchant à maintenir l'ordre et à protéger nos concitoyens, même dans les moments les plus difficiles.



Malheureusement, lors des affrontements qui ont éclaté à la suite du verdict condamnant Ousmane Sonko à une peine de 2 ans de prison, le Commandant Pierre Malou a perdu la vie. Son sacrifice ultime témoigne de sa détermination à assurer la sécurité de notre nation, même au péril de sa propre vie.

En ce moment de deuil, nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille du Commandant Pierre Malou. Nous partageons leur douleur et leur peine et nous leur offrons tout notre soutien dans cette épreuve difficile. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur qu'ils ressentent en perdant un être cher, qui a consacré sa vie à protéger les autres.



Le Commandant Pierre Malou restera dans nos mémoires comme un héros, un homme courageux, qui a donné sa vie pour le bien-être de notre société. Son sacrifice rappelle la détermination et le dévouement inébranlables de nos forces de l'ordre, qui travaillent sans relâche pour maintenir la paix et la sécurité dans notre pays.



En ce jour sombre, nous devons nous unir en tant que nation, dépasser nos différences et travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. Honorons la mémoire du Commandant Pierre Malou, en veillant à ce que sa mort ne soit pas vaine. Engageons-nous à promouvoir la paix, la tolérance et le respect mutuel, afin de préserver la sécurité de notre pays et de protéger ceux qui risquent leur vie chaque jour pour nous défendre.



Repose en paix, Commandant Pierre Malou. Tu ne seras jamais oublié.