8es de finale de la Ligue des champions : Arsenal atomise le PSV, le Real domine l’Atlético, Lille ramène un bon nul d’Allemagne

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ont débuté ce mardi. Le derby madrilène entre le champion d’Europe, le Real Madrid, et l’Atlético était l’attraction de ces huitièmes de finale. Un choc entre Espagnols qui a tourné à l’avantage du Real, vainqueur (2-1) grâce à des réalisations de Rodrygo (4e) et Brahim Díaz (55e), contre un but de Julián Álvarez (32e).