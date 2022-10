/8GREENPEACE VEUT L’APPLICATION DES CONCLUSIONS SUR LA PÊCHE

Greenpeace Afrique a suivi avec attention les concertations sur la cherté de la vie au Sénégal, plus particulièrement les conclusions de la Commission poisson, à la suite de ses travaux effectués du 3 au 5 octobre 2022. En effet, la Commission poisson a cité de nombreux obstacles qui menacent le secteur de la pêche. « Cette commission rejoint Greenpeace Afrique dans la nécessité et l’importance d’une gestion durable du secteur. Elle recommande, entre autres, la restauration des ressources et des écosystèmes, l’assainissement de l’environnement marin, l’amélioration de la gouvernance du secteur et l’exploitation durable des ressources », invite Greenpeace Afrique dans un communiqué.



Ce rapport relève également l’impact négatif des industries de farine et d’huile de poisson dans le secteur de la pêche. « Il n’est pas seulement question de geler les autorisations d’implantation des usines productrices de farine de poisson et d’accentuer le contrôle de celles qui sont en activité, mais il urge de fermer ces usines qui privent les populations de poisson, d’emploi et qui polluent leur environnement », estime Dr Aliou Ba, responsable de la Campagne océan de Greenpeace Afrique