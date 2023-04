610 millions de Gorgui Sy Dieng : le gouverneur de Dakar cité, l’escroc présumé propose une…

Il a révélé l’information ce jeudi. Dans son édition de ce vendredi, L’Observateur a donné un peu plus de détails. Le basketteur Gorgui Sy Dieng a perdu 610 millions de francs CFA dans une opération immobilière qui a foiré.



En 2018, il a versé cette somme pour être propriétaire d’un terrain de 1000 m2 aux Almadies. Mais depuis cette date, Mouhamadou Lamine Touré, qui a reçu en deux tranches l’argent et devait, sous 21 jours, remettre à l’international sénégalais les documents relatifs à l’achat de la parcelle, fait faux bond.



Les années passent, Gorgui Sy Dieng s’impatiente. Il finit par saisir la DIC d’une plainte contre Mouhamadou Lamine Touré. Face aux enquêteurs, ce dernier a pointé des lenteurs administratives et désigné, indirectement, le chef de l’exécutif régional de Dakar comme responsable de la non régularisation de la vente.



Il dit : «Le document a été bloqué au niveau de la gouvernance de Dakar. L’autorité administrative de la région de Dakar, après lecture de tous les documents, n’a pas apposé sa signature pour faciliter la régularisation.»



D’après L’Observateur, le mis en cause a proposé une médiation pénale au représentant de Gorgui Sy Dieng, M. Ndour. Dans ce sens, révèle le journal, des bonnes volontés ont fait un tour dans les locaux de la DIC. Mais, poursuit la même source, l’affaire devrait se régler au niveau du parquet.

«Des médiations sont en cours, mais la DIC n’a pas autorité à intervenir dans une médiation pénale. Nous attendons que ses conseils (de l’accusé) rencontrent le procureur de la République pour faire des propositions», renseignent des sources de L’Observateur.