5E JOUR ¬- GRAND PRIX SENICO DE RECITAL DU CORAN

Comme depuis le début de la compétition, l’Institut islamique de Dakar refuse du monde. Les musulmans affluent de partout pour suivre ces grands moments de déclamation du saint Coran par de jeunes discipline bien formés.



Ce concours est entré dans le cœur des sénégalais. Et au fur et à mesure que les éditions se suivent, on se rend compte de la qualité des candidats qui se bonifient. Cette 7e édition est d’un niveau très relevé. Pour sûr le jury aura beaucoup de difficultés à se décider. Depuis le début des hostilités, les candidats donnent du fil à retordre aux organisateurs et spectateurs. Pour l’heure, nul ne peut désigner un podium. Il y a un vrai nivellement des valeurs.



Ousmane Ramadan Wade (Dakar), Mamadou Sy (Kolda), Mouhamed Dieng (Louga), Khadim Seye (Dakar), Boubacar Ba (Dakar) et Fatoumatou Sow (Dakar) sont les candidats du 5e jour qui ont essayé de convaincre le jury de la 7e édition du Grand Prix Senico.





Ce concours continue d’augmenter son crédit auprès des populations et des autorités religieuses du pays en ces jours de ramadan.