4ème édition du salon international de l'habitat : « Loger décemment le plus grand nombre est un priorité pour le gouvernement » (Amadou Ba, PM)

La cérémonie d'ouverture de la 4ème édition du salon international de l'habitat, du logement et de la construction au Sénégal s'est tenue, ce Jeudi 20 Octobre, au centre international de conférence Abdou Diouf ( CICAD ).



Le Premier ministre Amadou Ba, venu représenter le président de la République, a présidé la cérémonie d'ouverture du salon SENHABITAT 2022 ayant comme invité d'honneur, la république de Turquie.



Le Premier ministre Amadou Ba s'est réjoui de se retrouver parmi les acteurs du logement et de la construction dans le cadre de SENHABITAT, organisé depuis 2016. Ainsi, il précise que "SENHABITAT est un moment phare dans le calendrier des grands événements internationaux du Sénégal qui combinent une exposition commerciale et des ateliers thématiques du haut niveau. C'est pour celà que le président m'a instruit d'être avec vous ce matin.



Le thème retenu cette année constitue une préoccupation majeure pour le Sénégal et les pays participants, à savoir " Nouvelle dynamique de la production à grande échelle du logement durable et abordable : stratégie et perspectives."



Ce thème nous permettra à coup sûr de faire le point et surtout de se projeter sur un avenir prometteur du logement social en Afrique et au Sénégal. En effet, loger décemment le plus grand nombre est un priorité pour le gouvernement conforme à l'agenda 2063 de l’Union Africaine.



Deux projets phares du plan Sénégal émergent, à savoir : le programme zéro bindon ville avec en son sein le projet de 100.000 logements et le programme de développement et de promotion du pôle urbain sont autant pris par son exellence Monsieur Macky Sall, pour d'une part résorber le gap des 350.000 logements et d'autre part satisfaire les nouvelles demandes de logement estimées à 15.000 unités par an. Le plan Sénégal émergent place le logement au rang des piliers fondamentaux de notre stratégie de croissance et de développement économique et social", conclut-il.



La Turquie pays invité d'honneur de cette cérémonie a été représenté par son ambassadeur au Sénégal, Ameth Kavas. Ce dernier a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement du Sénégal pour cette invitation d'honneur, mais également pour la collaboration dans les différents projets. En concluant, Ameth Kavas a rappelé que des milliers de sénégalais vivent en Turquie et des milliers de citoyens Turcs vivent au Sénégal.



"En 2021 même en pleine covid, l'ambassadeur de Turquie au Sénégal a donné 12.000 visas pour les citoyens sénégalais vivant en Turquie. Cette année, Inchalla ça va passer encore plus", a-t-il dit.