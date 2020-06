4 ANS DE PRISON ET 500 000 EUROS D’AMENDE REQUIS CONTRE LAMINE DIACK

Le parquet national financier a requis mercredi quatre ans d’emprisonnement et une amende maximale de 500 000 euros contre l’ancien patron de l’athlétisme mondial Lamine Diack.



S’exprimant en premier ce mercredi matin lors des plaidoiries de la partie civile lors du procès de Lamine Diack, Me Régis Bergonzi a réclamé au nom de la fédération internationale d’athlétisme (l’ex IAAF, rebaptisée WorldAthletics) un total de 41,2 millions d’euros de dommages et intérêts aux six co-prévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov). Estimant que le nom de Diack était désormais « synonyme de corruption ».



Lamine Diack, 86 ans, ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme, l’un de ses fils, Massata Diack et quatre autres prévenus, sont soupçonnés d’être au coeur d’un vaste système de corruption pour couvrir des athlètes dopés.