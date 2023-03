3ème mandat : Macky Sall déclare en avoir le droit

Le Président de la République, Macky Sall, s'est prononcé sur sa supposée troisième candidature à la Présidentielle de 2024. Dans un entretien avec L'Express, le chef de l'Etat a indiqué que sur le plan juridique, rien ne l' empêche.

"Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée", s'est-il justifié. Et d'ajouter: "Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C’est un débat politique, je l’admets".