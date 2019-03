2ème mandat: les grands chantiers de Macky Sall

La pacification de l'espace politique Durant ses 7ans à la tête du pays, Macky Sall et ses opposants se sont pour la plupart du temps regardés en chien de faïence. Le dialogue entre les deux camps étaient presque inexinexistant avec l'anéantissement de tout espoir de voir deux de ses plus serieux rivaux se présenter face à lui à la presidentielle de 2019. Il s'agit de Khalifa Sall et de Karim Wade. Dans une interview accordée à France 24 quelques mois avant la presidentielle, Macky se projetait sur une potentielle pacification de l'espace politique et n'a pas écarté une possible amnistie de Khalifa Sall, en prison depuis deux ans désormais. S'il va jusqu'au bout, Macky pourra bien devenir le Président qui va jeter les bases d'un dialogue permanent et sincère entre les différentes parties de la classe politique. Il reste à savoir si ses conseillers et son entourage lui recommanderont d'aller totalement dans cette dynamique.