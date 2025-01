28,5 tonnes de graines de sésame, estimées à plus de 5 milliards FCFA, à convoyer en Chine : Comment le transitaire M. Diouf a été arnaqué avec 300 conteneurs remplis de sable

M. Diouf, un célèbre transitaire, est victime d’une affaire d’escroquerie portant sur une importante quantité de graines de sésame, estimée à plus de 5 milliards FCFA. Un groupe constitué de ressortissants chinois, maliens et sénégalais l’a roulé dans la farine en remplissant 300 conteneurs de sable, expédiés en Chine.

Cette affaire pourrait engendrer un incident diplomatique entre le Sénégal et la Chine. Dans cette affaire, le transitaire M. Diouf, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 26 décembre 2024, devant le Doyen des juges d’instruction près du tribunal de Dakar.

Dans sa lettre, M. Diouf déclare être victime d’escroquerie orchestrée par une mafia impliquant le Malien A. Sankaré, le Chinois M. Pengcheng, le Sénégalais A. Dia et d’autres complices non identifiés (de nationalités chinoises). En retraçant les faits, M. Diouf explique que son activité principale consiste exclusivement en des opérations de transit, incluant le chargement, l’expédition, la réception de conteneurs, les formalités douanières, et leur remise aux propriétaires.

Dans ce cadre, les prévenus l’ont approché le 7 octobre 2024 pour signer un contrat d’exportation de graines de sésame vers la Chine, portant sur une quantité totale de 28,5 tonnes. Après discussions sur les modalités et le prix, les deux parties sont tombées d’accord. Sa société a été chargée des formalités douanières, du chargement et de l’exportation des 300 conteneurs.

Cependant, après la signature du contrat, M. Diouf a été informé par le ressortissant chinois qu’une équipe dédiée se chargerait du chargement à Thiès, et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’il mobilise son propre personnel. Sans méfiance, il s’est exclusivement concentré sur l’expédition des conteneurs, en procédant aux déclarations douanières et en s’acquittant des taxes y afférentes. Quelques semaines après l’expédition, M. Diouf a été surpris d’apprendre, par la compagnie maritime CMA, que les conteneurs, au lieu de contenir des graines de sésame, étaient remplis de sable. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte que le plan des escrocs avait été mûrement réfléchi.

En l’empêchant de superviser le chargement, en prétendant que l’opération se déroulait hors de Dakar et en mobilisant une équipe soi-disant prédestinée, ils ont su le piéger. Pour rendre leur fraude crédible, ils ont utilisé la signature et le logo de sa société. Pire, ils l’ont même envoyé au Burkina Faso, sous prétexte d’une exposition de graines de sésame, pour détourner son attention.

M. Diouf affirme que les prévenus ont savamment orchestré leur plan, utilisant de fausses identités et des documents falsifiés. Ils ont exploité la réputation de sa société, bien connue sur le marché chinois, pour convaincre leurs clients qu’ils livreraient effectivement des graines de sésame.