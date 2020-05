Senxibar

2 Sénégalais enlevés au Gabon : Le ministère des Affaires étrangères exige leur libération

Une attaque de pirates contre 2 navires de pêche a été signalée dans la nuit du 03 au 04 mai 2020 au large de Libreville au Gabon. 6 membres de l’équipage dont 3 Indonésiens, 2 Sénégalais et 1 Sud-Coréen sont enlevés. Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur condamne fermement cet acte criminel et exige la libération des personnes enlevées.

