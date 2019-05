1er mai au Sénégal: A la découverte du ministre du Travail Samba Sy et de ses 4 priorités

Le 1er mai représentre la fête du travail dans bien des contrées. Samba Sy, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, a fait état de difficultés rencontrées par son département au titre de la gestion budgétaire 2018, lesquelles portent notamment sur l’insuffisance de crédits pour l’ordonnancement des dépenses prévues.Le ministre s’est félicité de la contribution des agents dans la conduite des actions de son ministère au cours de l’exercice 2018, déclarée année sociale, avant d’engager les uns et les autres à œuvrer à la consolidation des résultats obtenus en 2018.Il les a appelés à se "projeter résolument sur l’année 2019 pour relever les défis tels que la conception, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des budgets-programmes" dans une perspective de gestion axée sur les résultats (GAR) et de reddition des comptes.Selon lui, le mois africain de la prévention 2019 offre l’opportunité de revisiter le dispositif national de sécurité et de santé au travail, en favorisant une approche intégrant le bien-être au travail et la protection de l’environnement.Il a réaffirmé aussi, lors de la 23 Journée africaine de la prévention est organisée sur le thème : ‘’ construire les bases d’une prévention durable en milieux de travail en Afrique : un défi pour tous’’, l’importance de réformer le système de sécurité et de santé au travail pour renforcer les ressources humaines par une prévention des risques professionnels et une gestion efficace des accidents et atteintes à la santé des travailleurs.