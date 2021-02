12 DÉCÈS, 276 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET UN TAUX DE POSITIVITÉ À 16,7%

Kaolack caracole en tête avec 22 cas communautaires, suivie de Louga, 11. Puis, Dakar-Plateau, Rufisque et Thiès, 10.



Le reste des cas est ainsi éparpillé : 7 aux Maristes et à Poponguine. 6 à Guédiawaye, Médina et Thiadiaye. 5 à Mbirkilane, Dieuppeul, Keur Massar, Touba et Ziguinchor. 4 à Ngor et à Pikine. 3 à Diourbel, Golf Sud, Kédougou, Ndoffane, Ouest-Foire, Pout, Sokone et Yoff. 2 à Diamniadio, Fatick, Foudioungne, Grand-Dakar, HLM, Kolda, Koungheul, Linguère, Matam, Mbour, Niarry Tally, Nioro et Passy. 1 aux Almadies, Bambey, Cité CPI, Cité Douanes, Cité Fadia, Cité Gadaye, Fann, Gibraltar, Gueule Tapée, Guinguinéo, Kébémer, Kounoune, Liberté 5, Malem Hodar, Mamelles, Mermoz, Ouagou Niayes, Ouakam, Parcelles Assainies, Point E, Sacré Cœur, Saint-Louis, Sicap Baobab, Tivaouane, et Zack Mbao.



Par contre, 285 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Mais 61 cas graves sont pris en charge en réanimation, contre 58 hier.



Depuis le 2 mars à ce jour, 29 521 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 24 351 guéris, 712 décédés et donc 4457 patients sous traitement.