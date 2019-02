​Retransmission à la télévision de la ligue pro : Macky Sall ne tranche pas

Cela a été un coup dur pour Saër Seck et la Ligue Pro de foot. En effet Startimes était même sur le point de casser son contrat avec la ligue à cause des obstacles sur la mise en place de son travail le mois passé.Le collectif des managers de la ligue Pro ont supplié Excaf de mettre fin aux plaintes contre Startimes et à l’Etat d’intervenir dans ce dossier.Les clubs de football ont même menacé d’observer une grève en mi-février.