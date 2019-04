Sport

​Marketing sportif:Le Maestro Gana Guèye en partenariat rémunéré avec Adidas

L’international Sénégalais va porter les nouveaux models X18. La marque aux trois traits après Moïse Kean, Pogba ou encore Salah vaudrait ainsi s'externaliser de plus en plus avec une belle vitrine publicitaire que va l’offrir la prochaine échéance de la Can 2019.

Mouhamed Diongue

