​Les terribles révélations du présumé meurtrier de Domondir : « J’ai égorgé les deux avec ma machete »

Arrêté le jour des faits, lundi dernier, vers 21 heures, par les gendarmes de la brigade de Diouloulou, le «boucher de Domondir» raconte l'horreur. «Je les ai égorgés avec ma machette», lâche-t-il dès l'entame de ses propos. Il poursuit : «Mon complice et moi avons volé le troupeau de Abdoulaye Sagna que nous avons conduit vers la frontière. En quittant le pâturage, j’ai laissé un taureau que je n’ai pas pu amener. C’est ainsi que je suis revenu sur mes pas pour détacher le taureau et le conduire en Gambie ». Il ajoute : «au moment où je m’apprêtais à quitter les lieux , le neveu du chef de village est arrivé. C’est ainsi que je l’ai assommé avec le gourdin que j’avais par devers moi, avant de l’égorger avec ma machette». Venu en renfort après avoir été informé du vol de son troupeau, «son oncle Abdoulaye Sagna, a subi le même sort. Je l’ai égorgé lui aussi avec ma machette», dit-il dans des propos repris par «L’As ». Le journal « Libération » rapporte pour sa part que la perquisition effectuée chez le mis en cause a abouti à la saisie de ses habits tachetés de sang, certainement ceux qu’il portait au moment de son acte, d'armes blanches et d'une vache attachée au milieu du domicile.