​Le cas Ousmane Mbengue : Quand la faute virtuelle répercute sur la vie réelle

Et pourtant Saër Kébé et Ousseynou Diop ont été en prison pour de ''simples commentaires Facebook''. Tous deux (02) sont des cas sur lesquels il faut réfléchir eu égard à leur profil.Ousmane Mbengue, un autre jeune sénégalais a diffusé un commentaire visant à tuer toutes les femmes qui selon lui sont les sources de tous les problèmes du monde.L' affaire Ousmane Mbengue avait créé un tollé durant la journée du 20 mai 2019 et il est arrêté par la DIC quelques heures plus tard.