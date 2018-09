​Affaire Cheikh Tidiane Gadio : les dessous de l’abandon des poursuites

Les procureurs fédéraux ont déclaré libre l'ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, Cheikh Tidiane Gadio dans l’affaire de corruption, sans aucune explication à cette décision. Mais, selon le journal américain New York Time et repris par «Les Echos», les renonciations de ce type s’accompagnent souvent d’accords visant à ne pas engager de poursuites en échange de témoignages. Donc, affirme le quotidien, Gadio va témoigner contre ancien collaborateur, Ho. Gadio a été arrêté le 17 novembre 2017 à New York. Il était assigné à résidence pour corruption, blanchiment d'argent, évasion et fraude fiscale. Il était soupçonné d'avoir perçu une commission de Patrick Ho qu'il aurait mis en rapport avec le Président tchadien, Idriss Deby, en vue de garantir les droits pétroliers de la société chinoise au Tchad, en échange de pots-de-vin à hauteur de 400 000 dollars.